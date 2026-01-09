Лара Златарева: Не знаем кое поскъпване е „икономически обосновано”, затова не подаваме сигнали

кадри Нова телевизия

Цените на някои дребни стоки са се увеличили, а обяснението на магазинерите е, че вече им се доставят на такива цени, това сподели по Нова телевизия актрисата Лара Златарева, позната повече като Кака Лара. Тя коментира, че хората не подават сигнали за такива нарушения, защото не са сигурни, че имат право на претенции.

„Кой знае какво означава „икономически обосновано” поскъпване?”, коментира актрисата. Тя допълни, че приятели са ѝ се оплакали, че се е вдигнала таксата за уроци по плуване на децата им. Златарева посъветва, ако видим, че ни продават нещо по-скъпо, да отидем да си го купим на място, където цената е нормална.

КЗП е органът, който трябва да прецени дали поскъпването е обосновано, това каза в същото предаване Димитър Маргаритов, бивш шеф на Комисията за защита на потребителите. Той коментира, че на фона на броя на проверките, установените нарушения не са много. Той призова потребителите да подават сигнали, защото така контрола на държава ще стане по-ефективен.

