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Латвия затваря границата си с Беларус

01.08.2026 / 08:18 0

Пиксабей

Латвия е затворила границата си с Беларус, заяви снощи вътрешният министър Янис Домбрава, цитиран от Ройтерс.

Домбрава посочи в Екс, че границата е затворена по "технически причини" и призова пътуващите да използват алтернативни маршрути, предаде БТА.

Латвия затвори граничния пункт Силене с Беларус през 2023 г., позовавайки се на натиск от нердовната миграция, която Рига твърди, че е била организирана от Минск. Оттогава Патерниеки оставаше единственият действащ граничен пункт между двете страни.

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