Латвия завърши 280-километрова ограда по източната си граница с Русия, предаде ДПА, като се позова на съобщение от днес на държавното управление на имотите на балтийската държава.

Видео от изграждането показва пътеки за граничните караули покрай оградата, подсилена с телена мрежа, посочва БТА.

Министърът на вътрешните работи Рихардс Козловскис нарече оградата "значителен принос към сигурността на населението на Латвия и на нашата държава" наред с издигането на подобна ограда миналата година по границата с Беларус.

До края на 2026 година Латвия предвижда още гранична инфрастурктура, както и система за наблюдение, по границите с Русия и Беларус.

"Нашата основна цел е да изградим най-модерната гранична защита на източната граница на ЕС", заяви Козловскис.

