Латвия завърши 280-километрова ограда по източната си граница с Русия
Кадър Youtube
Латвия завърши 280-километрова ограда по източната си граница с Русия, предаде ДПА, като се позова на съобщение от днес на държавното управление на имотите на балтийската държава.
Видео от изграждането показва пътеки за граничните караули покрай оградата, подсилена с телена мрежа, посочва БТА.
Министърът на вътрешните работи Рихардс Козловскис нарече оградата "значителен принос към сигурността на населението на Латвия и на нашата държава" наред с издигането на подобна ограда миналата година по границата с Беларус.
До края на 2026 година Латвия предвижда още гранична инфрастурктура, както и система за наблюдение, по границите с Русия и Беларус.
"Нашата основна цел е да изградим най-модерната гранична защита на източната граница на ЕС", заяви Козловскис.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!