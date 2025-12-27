Лава излиза от вулкана Етна

кадър: БНТ

Вулканът Етна отново се активизира. Италианските вулканолизи съобщават, че от североизточната част на кратера е започнала да излиза лава.

Образувал се е и висок стълб от дим, но засега няма отменени полети, предава БНТ.

Последното изригване на вулкана беше в началото на юни, тогава за въздушния трафик беше издадено предупреждение от най-висока степен на опасност.

