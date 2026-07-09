"Лъвчетата" с втора победа на ЕвроВолей 2026

Стопкадър Max One

Националният отбор на България за юноши до 18 години постигна втора победа на Европейското първенство по волейбол в Италия. Момчетата на селекционера Мирослав Живков дадоха гейм, но се наложиха над връстниците си от Нидерландия с 3:1 (25:20, 25:15, 24:26, 25:23) в третия си мач от Група II на турнира, игран този следобед в залата в Чистерна, пише Спортал.бг.

Така младите български "лъвчета" имат 2 победи, 1 загуба и 6 точки във временното класиране в групата. Утре (10 юли) е почивен ден на шампионата, а следващия мач за България е срещу Румъния в събота (11 юли) от 18,30 часа българско време.

В първия гейм играта беше равностойна до 6:6. След това България направи седем поредни точки и предреши нещата. До края частта само се доиграваше. Нидерландия успя да съкрати малко от пасива, но стигна само до 20 точки. Вторият гейм беше най-убедителен. В него българските момчета направиха три серии от по четири поредни точки. От самото начало водиха и не позволяваха обрат. След началните минути на частта единственото равенство бе при 12:12, което даде старт на една от хубавите серии на България.

След това Нидерландия се опита да се върне в битката и успя. Почти през цялото време "лалетата" водиха с малка разлика, а българските юноши не успяваха да я заличат. Все пак, българите стигнаха до първи геймбол – 24:23. И вместо да затворят мача, допуснаха три поредни точки. Българите бяха решени, че повече грешки не могат и не трябва да се правят. Бързо направиха серия от четири точки, с която поведоха 6:3. Отборът на България се стегна и не допусна повече проблеми. Поведе с 14:8, с което почти отчая Нидерландия. Съперникът, обаче, направи шест поредни точки и съкрати пасива си до 21:22. България успя, обаче, да удържи на щурма и спечели с 25:23.

Най-полезен за България стана Антоан Веселинов с 19 точки (1 блок, 1 ас, 59% ефективност в атака и 71% позитивно посрещане - +16) за победата. Павел Дженев добави 14, Никола Градинаров и Кристиян Косев завършиха с по 13, а Адриан Ганев се отчете с 12 точки за успеха.

За тима на Нидерландия Жоа Валкема реализира 18 точки (3 блока, 1 ас и 39% ефективност в атака - +17), а резервата Йорг Кок приключи с 12 точки.

БЪЛГАРИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ 3:1 (25:20, 25:15, 24:26, 25:23)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 8, Павел Дженев 14, Никола Градинаров 13, Антоан Веселинов 19, Кристиян Косев 13, Адриан Ганев 12 - Ивайло Донов-либеро (Милко Багдасаров 3, Петър Антонов, Георги Димитров)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

НИДЕРЛАНДИЯ: Брам Врелинг 4, Жоа Валкема 18, Джейсън Хансен 8, Тиймен Де Хей 3, Били Сютер 4, Тимо Вууда 8 - Деон Смит-либеро (Айдън Хорстник 2, Тод Декер, Вилем Де Врайс, Йорг Кок 12, Стен Коойстра)

Старши треньор: МАТ ВАН ВЕЦЕЛ.

Редактор "Екип на Петел",

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