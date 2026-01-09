Лавина от боклук затрупа работници, уби двама, десетки са в неизвестност

Кадри Youtube

Лавина от боклук и отломки затрупа и блокира работници в ниски сгради на сметище във Филипините, като двама души са загинали, дузина са ранени, а 36 други са изчезнали, предаде Асошиейтед прес, като се позоваха на местните власти.

Тринадесет души са спасени през нощта, но един от тях по-късно е починал. По-късно е било открито второ тяло.

Спасителните екипи са търсели около тридесет души, които все още били заклещени, след като планина от боклук, пръст и отломки се е срутила върху тях вчера следобед в село Биналиу в град Себу, съобщиха официални представители и полицията.

Всички загинали и изчезнали са били работници в депото за отпадъци и съоръжението за управление на отпадъци.

Една от спасените, жена, работеща на сметището, е починала по пътя към болницата, съобщи на АП регионалният полицейски директор бригаден генерал Родерик Марана. Останалите са оцелели с наранявания и са били хоспитализирани, каза Марана.

Тялото на 25-годишен инженер, който е работил в съоръжението, е било открито днес следобед, каза в изявление кметът на град Себу Нестор Архивал.

Джейлорд Антигуа, 31-годишен служител в офис в депото, каза, че срутването на планината от боклук е станало бързо, без предупреждение и при добри метеорологични условия. То е унищожило офиса му, откъдето той е успял да се измъкне с наранявания.

Работата по търсенето и спасяването на останалите заклещени хора продължава. В обекта са работили 110 души, съобщиха Архивът и Службата за гражданска защита.

Една от сградите, засегнати от стената от боклук, която се срути в депото, е била склад, където работниците са сортирали рециклируеми отпадъци и боклук, каза Маранан.

Такива депа и открити сметища отдавна са източник на опасения за безопасността и здравето в много градове и селища във Филипините, особено в райони, близки до прага на бедността общности, където жителите ровят в купчините боклук в търсене на отпадъци и остатъци от храна.

През юли 2000 г. огромна купчина отпадъци в сметище в беден квартал в предградието Кесон Сити в столицата Манила се срути след дни на бурно време, а лавината предизвика и пожар, припомня АП, цитирана от БТА.

Инцидентът отне живота на повече от 200 души, а много други бяха обявени за изчезнали, повреди десетки бараки и доведе до приемането на закон, който изискваше спирането на работата на незаконните сметища и по-добро управление на отпадъците от страна на властите.

