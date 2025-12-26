Лавина уби 5-има туристи в Гърция

илюстрация: Пиксабей

Лавина уби четирима туристи в планината Вардусия в област Фокида, в централна Гърция.

Трима от загиналите бяха обявени за изчезнали късно в четвъртък, след като поели по маршрут от село Атанасиос Диакос към връх Коракас, издигащ се на 2495 метра. Близките им разказаха пред държавната телевизия ЕРТ, че опитите за връзка по телефона са били неуспешни заради липса на обхват.

Четвъртата жертва е жена на около 35 години, която е била партньорка на един от мъжете.

Тази сутрин започна издирвателна акция, в която се включиха спасители с дронове и кучета, пише БГНЕС.

Телата са били открити в близост до следи, оставени от туристите.

Двама от мъжете са били опитни планинари, но теренът е изключително труден и опасен, особено при лоши метеорологични условия.

