Лавина уби трима любители скиори във Франция

снимка: Пиксабей

Трима скиори любители загинаха в лавини в Източна Франция днес, предадоха световните агенции. Те са карали извън пистите на ски зоните, уточниха Франс прес и ДПА, позовавайки се на местните власти.

Двама души бяха затрупани от 2,5 метра сняг в района на френския курорт Вал д'Изер, на няколко километра от границата с Италия.

Издирването им е започнало след сигнал от групата, с която са тръгнали да карат.

Скиорите от групата са останали на пистите и са се притеснили, когато приятелите им не са се върнали, пояснява АФП.

Спасителите не са успели да реанимират двамата, след като са изровили телата им изпод снега, информира управата на курорта Вал д'Изер предава БНт.

Затрупаните скиори са могли да бъдат открити само чрез мобилните им телефони. Спасителите е трябвало да пробият сонда в снега, за да ги намерят в квадрант 10/15 м.

Третата жертва е в района на курорта Ареш-Бофор, на около 60 километра от Вал д'Изер, където лавина отнесе двама мъже, каращи ски извън пистите.

Един от тях не оцеля въпреки положените и там усилия на спасителните екипи. Другият бе настанен в болница с тежка черепна травма, съобщава АФП.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!