Лавина затрупа двама скиори в Доломитите в Италия
05.02.2026 / 18:36 0
Пиксабей
Двама души загинаха в Доломитите в Италия, след като бяха затрупани от лавина, предаде АНСА.
Един човек е бил изваден жив изпод снега от притекли се на мястото спасителни екипи.
Трагедията се е разиграла днес около 13,30 ч. в района на Солда, край планинското убежище „Мадридичо“.
Загиналите са били планинари и скиори, предаде БТА.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!