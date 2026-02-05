Лавина затрупа двама скиори в Доломитите в Италия

Пиксабей

Двама души загинаха в Доломитите в Италия, след като бяха затрупани от лавина, предаде АНСА.

Един човек е бил изваден жив изпод снега от притекли се на мястото спасителни екипи.

Трагедията се е разиграла днес около 13,30 ч. в района на Солда, край планинското убежище „Мадридичо“.

Загиналите са били планинари и скиори, предаде БТА.

