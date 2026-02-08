Лавина затрупа двама скиори във Френските Алпи

Снимка Пиксабей

Трагедията е станала в голяма европейска планина.

Двама скиори загинаха в събота следобед, след като бяха затрупани от лавина в Сен Веран, най-високото село във френските Алпи. Това потвърдиха в неделя местните власти, цитирани от "Франс прес".

Голяма снежна маса се спуснала по северния склон на връх Лонже, който се издига на 3146 метра надморска височина, заяви пред AФП прокурорътна префектура Гап – Марион Лозашмьор.

Двамата мъже, на възраст около 30 години, са били част от група от четирима скиори, които са карали ски извън пистите без водач, добави прокурорката. Другите двама скиори от групата са невредими, посочи тя.

Повече от двадесет скиори загинаха тази година затрупани от лавини, спуснали се в различни планински масиви в Алпите – в Австрия, Франция и Швейцария, припомня АФП, цитирана от БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!