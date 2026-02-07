Лавини взеха най-малко три жертви в Италия

Снимка: Пиксабей

Най-малко трима души загинаха, след падането на няколко лавини в Северна Италия. Спасителните служби предупредиха, че жертвите могат да се увеличат, тъй като метеорологичните условия в Алпите остават нестабилни.

В Ломбардия двама души загинаха при лавина близо до Албозаджа, посочва Нова телевизия.

В Трентино скиор беше буквално погребан от втора лавина, станала след 16:00 ч. на масива Мармолада близо до Пунта Сераута. Жертвата била част от група от четирима италиански скиори на около 40 години, които напуснали маркираните писти. Те били оборудвани с лавинни предаватели, лопати и сонди, но това не предотврати смъртния случай, заявиха от Алпийската спасителна служба.

Първият скиор е предизвикал лавината и е бил напълно погребан под снега, докато останалите - напълно невредими, започнали търсене, преди да пристигнат спасителите. В издирването се включили хеликоптери и кучешки екипи, но мъжът бил обявен за мъртъв на място.

По-рано през деня лавина в долината Аоста частично погреба двама скиори, които бяха спасени от свои спътници.

