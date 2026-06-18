"Лъвиците" с тежка загуба от Тайланд

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Волейболистките от женския национален отбор на България загубиха от домакина Тайланд с 0:3 (22:25, 20:25, 17:25) във втория двубой от втората седмица на Лигата на нациите.

Воденият от Марчело Абонданца тим се изправи срещу азиатките в Банкок.

В първия сблъсък от втората седмица "лъвиците" отстъпиха на бронзовия медалист от последните три издания Полша с 0:3 гейма, пише Спортал.бг.

От своя страна тайландските националки загубиха драматично от дебютанта Украйна с 2:3.

България поведе с 2:0 в началото на двубоя. Атака на Мира Паскова от зона 4 и 9:4. Сасипорн намали до 8:9 и Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Мощна атака на Микаела Стоянова и 10:8. Микаела Стоянова атакува по правата от зона 4 за 13:11. Блокаут на Мира Паскова и 14:11. Нова атака на Микаела Стоянова и 15:11. Нова точна атака на Мира Паскова и 18:13. Ас на Борислава Съйкова направи резултата 19:13. Волейболистките на Тайланд записаха 3 поредни точки и намалиха до 16:19. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Последваха още 3 поредни точки за Тайланд и равенство при 19:19. Атака на Кокрам Пимпичая и домакините поведоха с 20:19. Мощна атака на Мерелин Николова и 20:20. Мирослав Паскова атакува по блокадата за 21:22. Грешка в атака за тайландките и 22:22. Атака на Янтхависут Сасипапрон и Тайланд спечели първата част с 25:22.

България поведе с 5:2 в началото на втората част. Единична блокада на Нюкянг Татдао и равенство при 6:6. Технично пусната топка от Мерелин Николова и атака на Мира Паскова излязоха в аут и Тайланд поведе с 8:6. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Атака на Кокрам Пимпичая и Тайланд дръпна с 3 точки при 9:6. Цветелина Илиева влезе в игра. България изравни резултата при 13:13. Технична атака на Александра Миланова и 15:16. Домакините поведоха с 3 точки при 18:15. Александър Миланова атакува с много мощ за 16:18. Домакините отново поведоха с 3 точки при 19:16. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Тайландките стигнаха до геймбол при 24:19. Тайланд спечели втората част с 25:20.

Тайланд дръпна с 4:1 в началото на третата част. Микаела Стоянова атакува в аут - 4:7. Националките намалиха до 10:11 и 11:12. Кокрам Пимпичая атакува от втора линия за 13:11. Блокада спря атака на Александра Миланова - 11:14. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Мерелин Николова атакува мощно за 13:16. При 13:17 Марчело Абонданца взе ново прекъсване за България. Янтхависут Сасипапрон атакува мощно за 18:13. Ас на Янтхависут Сасипапрон и мачбол при 24:16 за домакините.

БЪЛГАРИЯ - ТАЙЛАНД 0:2 (22:25, 20:25, 17:24)

БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Мерелин Николова, Мирослава Паскова, Александър Миланова, Борислава Съйкова, Дарина Нанева-либеро (Жана Тодорова-либеро, Мерелин Николова, Кая Николова, Цветелина Илиева, Маргарита Гунчева)

Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА

ТАЙЛАНД: Порнпун Гуепард, Кокрам Пимпичая, Конгиот Айчахорн, Янтхависут Сасипапрон, Танапан Уимонарат, Нюкянг Татдао - Калиарат Кхамуонг-либеро

Старши треньор: КИАТИПОНГ РАДЧАТАГРИЕНГКАЙ.

Редактор "Екип на Петел",

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