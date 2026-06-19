"Лъвиците" взеха само гейм на Канада в Лигата на нациите

Стопкадър Max One

Волейболистките от женския национален отбор на България загубиха от Канада с 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 26:28 в третия си сблъсък от втората седмица на Лигата на нациите. Воденият от Марчело Абонданца тим се изправи срещу "кленовите листа" в Банкок.

Блокаут на Абигейл Гузен и 5:2 за Канада в началото на мача. Блокада спря атака на Микаела Стоянова - 3:6. Ас на Дарина Нанева и равенство при 6:6. Два поредни аса на Емили Малио и 11:7 за Канада. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Атака на Алекса Грей и 15:11 за "Кленовите листа". Двоен блок спря атака на Микаела Стоянова - 12:17. Александра Миланова атакува по блокадата за 13:17. Блокада на Дарина Нанева - 14:18. Канада спечели убедително първата част с 25:17, пише Спортал.бг.

Атака на Абигейл Гузен и Канада дръпна с 5:1 в началото на втората част. Блокада на Абигейл Гузен и 6:1. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Ас на Александра Миланова и 6:8. Националките успяха да изравнят резултата при 20:20 след атака на Мирослава Паскова. мощна атак ана Мира Паскова и България поведе с 21:20. Алекса Грей атакува в аут и 22:20. Нова атака на Мира Паскова по блокадата и 23:21. Канадките успяха да изравнят резултата при 23:23. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Блокада на Дарина Нанева и геймбол за националките - 24:23. България спечели втората част с 25:23 след атака в аут на Нийдхоли Токбум.

Ас на Дарина Нанева и 10:10. Атака в аут на Нийдхоли Токбум и 11:10 за България. Мощна атака на Калина Венева и 13:12. Мира Паскова атакува от зона 4 за 14:13. Грешка в атака на Кийра Ван Рийк и 16:14 за националките ни. Феноменална защита на Жана Тодорова и точка за България за 18:15. Момичетата на Марчело Абонданца поведоха с 21:17. Канадките успяха да изравнят при 21:21. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Мира Паскова атакува мощно по блокадата за 23:23. Атака на Емили Малио и Канада спечели третата част с 25:23.

Александра Миланова атакува прецизно за 6:6 в началото на четвъртата част. Борислав Съйкова атакува в аут - 8:11. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Блокада спря атака на Дарина Нанева - 10:15. Блокада на Дарина Нанева и 11:15. Още една блокада на Дарина Нанева - 12:15. Атака на Александра Миланова и 15:16. Ас на Мира Паскова и равенство при 16:16. Джовани Гуидети взе прекъсване за Канада. Блокада на Дарина Нанева спря атака на Алекса Грей - 17:17. Алекса Грей завърши трудна топка и 19:17. Атака на Борислава Съйкова в центъра и 19:21. Мощна атака по правата на Мира Паскова и 21:22. Ас на Борислава Съйкова и равенство при 22:22. Джовани Гуидети взе прекъсване за Канада. Атака на Кийра Ван Рийк и Канада поведе с 23:22. Мощна атака на Мира Паскова и ново равенство - 23:23. Кийра ван Рийк пусна технично и кленовите листа стигнах до мачбол при 24:23. Блокаут на Мира Паскова и равенство при 24:24. Пусната топка от Алекса Грей и 25:24 за канадките. Мощна атака на Калина Венева и националките стигнаха до геймбол при 26:25. мира Паскова атакува в аут и 26:27. Блокада на Кийра Ван Рийк донесе успеха на Канада с 28:26 в четвъртата част и в мача с 3:1 гейма.

Най-резултатни за България станаха Борислава Съйкова (4 блока и 2 аса), Мирослава Паскова (1 ас) и Александра Миланова (2 аса) съответно с 14, 13 и 12 точки.

За Канада Кийра Ван Рийк реализира 19 точки (1 блок), а Емили Малио добави 16 точки (6 блока! и 4 аса) за победата.

БЪЛГАРИЯ - КАНАДА 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 26:28)

БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Микаела Стоянова 3, Мирослава Паскова 13, Александра Миланова 12, Борислава Съйкова 14, Дарина Нанева 7 - Мила Пашкулева-либеро (Цветелина Илиева, Маргарита Гунчева 1, Калина Венева 4, Мерелин Николова 1, Виктория Нинова, Жана Тодорова-либеро)

Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА

КАНАДА: Бри Франсен, Кийра Ван Рийк 19, Алекса Грей 14, Абигейл Гузен 11, Емили Малио 16, Нийдхоли Токбум 13 - Кейси Джост-либеро (Андреа Митрович 1, Хилъри Джонсън, Анна Шмрек, Куин Пелънд 1, Оливия Андулайевич)

Старши треньор: ДЖОВАНИ ГУИДЕТИ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!