Европейските страни искат украинският конфликт да се превърне във "войната на президента на САЩ Доналд Тръмп“. Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, предава агенция РИА Новости, цитирана от Фокус.

"Европейците искат войната да се превърне във "войната на Доналд Тръмп“. Това е чист балсам за тях. В момента те не знаят как да откраднат резервите ни. Изглежда вече са убедили белгийците, че – както се казва в престъпния свят, "според принципа на взаимната отговорност“ – ще трябва да споделят отговорността. Френският президент Макрон заяви, че никога няма да позволи това, защото е кражба. Поне в Елисейския дворец има някакво разбирателство“, коментира Лавров в интервю за вестник "Комерсант“.

На молба да отговори на съобщенията в западните медии, че Русия изстрелва дронове от петролни танкери, принадлежащи на "сенчестия флот“, Лавров заяви, че "не може да коментира това интелектуално“.

"Казахме им: "Ако ни обвинявате, тогава ни покажете къде са тези дронове?“, подчертава министърът.

"Европа и Германия, преди всичко, са готови да жертват икономическите си интереси и социалните си постижения, само за да влошат нещата за Русия. Сега те промениха прогнозите си. Преди това казваха, че ще започнем война срещу тях преди 2030 г. Сега казват преди 2036 г. Всеки има свой собствен дневен ред. Някой трябва бързо да изцеди бюджетни средства. Те отмениха закона, който ограничаваше германските военни разходи“, заключва Лавров.

