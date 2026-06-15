Лавров: Грешно е да се мисли, че Русия губи

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Европа погрешно приема, че Русия „губи“, което я кара да вярва, че може да поставя ултиматуми, но тези сметки са илюзорни. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров след среща с беларуския президент Александър Лукашенко, предадоха руски медии, цитирани от „Труд“.

„Споделяме обща позиция: европейците правят погрешен извод в настоящата ситуация, мислейки, че Русия губи, а Украйна печели, така че могат да поставят ултиматуми с надеждата, че Русия ще ги приеме“, каза Лавров.

Според него тези изчисления са „напълно погрешни и илюзорни“. Той добави, че това е било потвърдено и по време на среща в руското външно министерство с посланиците на Великобритания, Франция и Германия.

Изявлението му е в съответствие с предишни коментари на руския президент Владимир Путин. През последните две години той неведнъж е поставял условия за започване на мирни преговори, отхвърляйки тези на Киев и Запада.

Позицията на Лавров също е последователна. Преди повече от две години той заяви, че Русия е готова за сблъсък на бойното поле, а през март тази година определи борбата като такава „на живот и смърт“.

Лавров уточни, че разговорът с Лукашенко е засегнал и общите принципи на сигурност в Европа и в световен мащаб, които по думите му „далеч надхвърлят самия украински конфликт“.

Редактор "Екип на Петел",

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