Снимка: Президентство на Русия

Киев и Западът трябва да признаят териториалните реалности след разширяването на границите на Русия, заяви министърът на външните работи Сергей Лавров в интервю за РИА Новости.

„Киев и неговите западни поддръжници трябва да признаят новите териториални реалности, които се появиха след включването на Крим, Севастопол, Донецката народна република, Луганската народна република, Запорожката и Херсонската области в Руската федерация“, каза министърът.

Първият дипломат на Русия подчерта, че е важно е да се гарантира неутрален, необвързан и безядрен статут на Украйна, необходими са нейната демилитаризация и денацификация.

"Военната експанзия на страните от НАТО на украинска територия трябва да спре Западът признава, че стратегическата инициатива в Североизточния военен окръг е изцяло на страната на руската армия", допълни Лавров.

Съединените щати се придържат към близка до руската позиция, че мандатът на Володимир Зеленски бил изтекъл още миналата година, продължи Лавров. Той е на мнение, че провеждането на избори е условие украинските власти да получат мандат за сключване на мирно споразумение, като във вота трябва да участват и украинските граждани, които живеят в Русия.

През последната седмица руската армия е поела контрола над 13 населени места: едно в Днепропетровска област, три в Харковска област, четири в Запорожка област и пет в ДНР.

Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов докладва на руския президент Владимир Путин в понеделник, че през декември войските са превзели над 700 квадратни километра, постигайки максималното си месечно напредване за цялата година.

По-рано вчера външният министър на Русия взе отношение по темата с атаката срещу резиденцията на Путин.

„В нощта на 28 срещу 29 декември киевският режим извърши терористична атака с 91 безпилотни летателни апарата с голям обсег на удар срещу държавната резиденция на президента на Руската федерация в Новгородска област. Всички апарати бяха унищожени от системите за противовъздушна отбрана на руските въоръжени сили.

Няма съобщения за жертви или щети от отломките на дронове.

Бихме искали да отбележим, че тази атака се случи по време на интензивни преговори между Русия и Съединените щати за разрешаване на украинския конфликт.

Подобни безразсъдни действия няма да останат без отговор. Целите за ответни удари и времето за тяхното изпълнение от руските въоръжени сили са определени.

В същото време не възнамеряваме да се оттегляме от преговорния процес със Съединените щати“, предаде факти.бг.

