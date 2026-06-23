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Москва е готова да преговаря с Киев, както винаги. Това каза руският външен министър Сергей Лавров по време на кръгла маса на посланиците, посветена на ситуацията в Украйна, съобщават руски медии.

„Готови сме да преговаряме с Киев, както винаги сме били. Бяхме готови да преговаряме в Истанбул през 2022 г., когато украинците представиха своите предложения за условията, при които да се прекрати този конфликт, като същевременно се гарантират законните интереси на Донбас“, отбеляза Лавров.

По думите му, представители на страните от ЕС мислят по подобие на идеите на Хитлер относно Русия, пише novini.bg.

„Въпреки че сериозни хора започват да говорят за необходимостта да разберем накъде се движим с позицията, която Европа е заела, точно както Хитлер. Хитлер искаше да унищожи напълно руската цивилизация, по същество да завземе космоса. Тези хора също мислят приблизително по същия начин. Имаше много течове на информация за планове за разчленяване на Русия, които бяха замислени след разпадането на СССР, но които по това време бяха неуспешни“, отбеляза Лавров.

Редактор "Екип на Петел",

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