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Руският външен министър Сергей Лавров заяви в интервю за ТАСС, че идването на Владимир Путин на власт е резултат от божествена намеса, която е спасила страната от разпад. Според ръководителя на руската дипломация, който миналата година беше награден лично от Путин с най-високото държавно отличие, Русия е „белязана от Бога“.

„Фактът, че Борис Елцин намери, нека го кажем направо, смелостта да предаде властта предсрочно, и то на човек, който единствен в онзи момент можеше да съхрани Русия – това е такъв исторически обрат“, коментира Лавров.

Той добави, че тогава страната е била „на ръба на всичко“ и заключи:

„Когато стане съвсем тежко, ни помагат свише“

Това не е първият случай, в който приближени до Кремъл говорят за „богоизбраността“ на руския президент. Световноизвестният режисьор Никита Михалков също е разказвал, че преди повече от 20 години самият Путин му е споделил усещането си за специална мисия.

„Разговаряхме с него и той ми каза: „Представи си кой бях и кой станах. Нима Господ е направил това, за да доям онова, което другите не са успели да доядат?““, предаде думите на президента Михалков.

Владимир Путин пое най-високия държавен пост на 31 декември 1999 г. след предсрочната оставка на Борис Елцин. Преди това той е оглавявал Федералната служба за сигурност и е бил министър-председател. Промени в конституцията му позволяват да се кандидатира за шести мандат през 2030 г. и да остане на власт до 2036 г.

Редактор "Екип на Петел",

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