Лавров: Русия е готова за всеки сценарий

Русия предпочита диалог със САЩ след изтичането на договора за контрол на ядреното въоръжение „Нов СТАРТ“, но е готова за всеки сценарий, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че Москва ще прецени готовността на Вашингтон за преговори за стратегическата ядрена сигурност.

Лавров каза също, че изявлението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Върховната рада (украинския парламент) означава, че се подготовя военна интервенция в Украйна.

„Това, което заяви Рюте, говорейки в парламента, във Върховната рада на Украйна, означава, че се готви интервенция“, посочи той, след разговори с председателя на Организацията по сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и швейцарски външен министър Иняцио Касис и генералния секретар на организацията Феридун Синирлиоглу.

„Той (Рюте) каза, че гаранциите за сигурност предвиждат автоматични действия на „Коалицията на желаещите“ – на един етап самостоятелно, а на друг – вече с подкрепата на САЩ, както и че Великобритания и Франция са готови да разположат свои войски на украинска територия“, допълни руският външен министър.

Русия зачита международното хуманитарно право и атакува в Украйна само военни обекти и такива с двойно предназначение, каза също Лавров и припомни за неспазването от страна на Киев на енергийното примирие, което беше обявено от Москва преди година по предложение на Вашингтон.

„Президентът (на Русия Владимир) Путин веднага, в същия разговор (с президента на САЩ Доналд Тръмп) се съгласи. Ние обявихме това примирие. И в продължение на месец не атакувахме енергийните обекти на Украйна. Украйна от своя страна замълча относно това предложение на Вашингтон и за този месец бяха регистрирани над 130 атаки срещу руски енергийни обекти. И тези атаки продължиха, както и атаките срещу изцяло граждански обекти, несвързани с енергетиката – жилищни сгради, пътнически влакове и много други“, посочи руският външен министър.

Той коментира и покушението срещу първия заместник-началник на Главното разузнавателно управление (ГРУ) генерал-лейтенант Владимир Алексеев тази сутрин, като заяви, че то е потвърдило решимостта на „режима“ на украинския президент Володимир Зеленски да провали преговорите, но не прогнозира как случаят може да повлияе на по-нататъшните преговори.

„Това не е моя работа, това ще се решава от ръководството на нашата страна“, заяви Лавров.

Той каза също, че след началото на войната една от основните цели, които западните държави са си поставили, е да заставят ОССЕ да служи на интересите на воденето на хибридна война срещу Русия. Така, по думите му, почти цялата програма на организацията е била „украинизирана“.

„И това се случи даже в тези сфери, които трябваше да бъдат посветени на взаимноизгодно сътрудничество, търсене на конкретни, общо приемливи проекти в сферата на транспорта, комуникациите, логистиката, инвестициите, решенията на хуманитарни задачи“, посочи руският външен министър.

Той заяви, че западните страни нарочно полагат усилия, за да гарантират, че ОССЕ изпълнява русофобска роля и поддържа „нацисткия киевски режим“.

„ОССЕ, разбира се, можеше да бъде една от платформите, в които се разработваха някои общи подходи. Но същите западни държави, които са узурпирали водещи постове в секретариата на ОССЕ и във военно-политическите, икономическите, хуманитарните сфери, смятат за по-важно да се постараят ОССЕ да играе ролята на допълнителен русофобски инструмент и ролята на открита подкрепа за нацисткия режим в Киев“, каза Лавров, предаде БТА.

