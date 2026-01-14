Лавров: Русия е открита за преговори за мир, но е несериозно да се говори за прекратяване на огъня

Снимка: Президентство на Русия

Русия е открита за преговори за мир, но е несериозно да се говори за прекратяване на огъня преди окончателно споразумение за мир в Украйна, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс.

Попитан за информацията на агенция Блумбърг, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, планират да се срещнат с руския лидер Владимир Путин в Москва, Лавров каза, че руският президент е открит за преговори за мир в Украйна. Министърът добави, че би било полезно Вашингтон да осведоми Москва за последните мирни предложения за Украйна, посочва БТА.

"Президентът Путин неведнъж, включително през последните две седмици по време на различни мероприятия, потвърди нашата позиция за откритост за преговори за Украйна, ако тези преговори носят сериозен характер и ако лицата, заинтересовани от подобни преговори, наистина са готови за тях и имат какво да кажат", отбеляза Лавров.

Мнозинството държави по света смятат действията на САЩ във Венецуела за незаконни, посочи руският външен министър, цитиран от ТАСС.

"Нашата позиция остава неизменна. Тази позиция има принципен характер и се опира на принципите за уважение на суверенитета и териториалната цялост на всички държави, чиито правителства, разбира се, защитават интересите на своите народи. Венецуела е именно такава държава", каза Лавров.

"Затова нашите принципни оценки за онази незаконна операция, извършена от САЩ, остават в сила", посочи руският външен министър.

По думите му, тази оценка "се споделя от абсолютното мнозинство от държавите по света, включително от страните от Глобалния юг и Глобалния изток".

"За всички е ясно, че става въпрос за най-грубо нарушение на международното право. Като цяло това (операцията във Венецуела - бел. ТАСС) и други действия, които наблюдаваме на международната сцена, свидетелстват не просто за опит, а за определена линия на нашите американски колеги за разбиване на цялата тази система, която беше създавана дълги години с непосредственото им участие", каза Лавров.

По думите му, Русия се придържа към всички споразумения, които е подписала с Венецуела.

"С Венецуела ни свързва дълга история на добри стратегически отношения. Придържаме се към всички споразумения, които бяха постигнати", заяви руският външен министър.

Отказът на САЩ от собствените принципи за глобализация навежда на мисълта за ненадеждността на Вашингтон, заяви Лавров по повод политиката на САЩ към Иран.

"Безусловно, когато САЩ започват да действат изцяло игнорирайки всички онези норми, които самите американци са налагали, пропагандирайки модела, които наричаха глобализация, и който те самите след това изоставиха, разбира се, че това навежда на мисълта, че нашите американски колеги изглеждат ненадеждни, когато действат по този начин", отбеляза министърът, отговаряйки на въпрос на ТАСС за коментар на изявленията на американския президент Тръмп за въвеждане на 25-процентни мита спрямо всички страни, търгуващи с Иран.

"Не смятам, че някаква трета страна може да промени принципния характер на отношенията между Москва и Техеран. Този им характер се опира върху споразумения, сключени между президентите на Русия и Ислямската република Иран. Той отговаря на интересите на двете държави и на двата народа", обобщи Лавров.

