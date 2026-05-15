Лавров: Русия не иска преговори с Европа

Русия е готова да разговаря с Европа, но не иска диалог и няма да моли или преследва никого. Това каза руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след участието си в министерската среща на БРИКС в Ню Делхи, съобщават руски медии.

"И ние не искаме никакъв вид преговорен процес с Европа. А отговорът на президента на Руската федерация Владимир Путин трябва да се разглежда в контекста на факта, че сме готови, но никога няма да тичаме наоколо и да просим", подчерта той.

В тази връзка Лавров отбеляза, че "европейците имат напълно негативен опит по отношение на способността си да постигат споразумения", пише novini.bg.

"Те имаха възможности да допринесат за украинското уреждане. Вече ги споменах. Това включваше февруари 2014 г., когато в крайна сметка се случи държавен преврат в нарушение на споразуменията, и февруари 2015 г., когато бяха подписани Минските споразумения", припомни Лавров. "И в двата случая европейците бяха гаранти, но и в двата случая те се провалиха в ролята си на гаранти и добросъвестни посредници", каза още той.

