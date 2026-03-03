реклама

Лавров: Русия няма да наложи санкции на САЩ заради нападението над Иран

03.03.2026 / 19:45 1

Кадър Ютуб

Руският външен министър Сергей Лавров заяви на пресконференция, че никое правителство не трябва да очаква санкции срещу САЩ заради ситуацията около Иран, предаде Факти

„Доколкото мога да преценя, никой няма да наложи едностранни санкции срещу САЩ“, отбеляза той.

Все още няма доказателства, че Техеран разработва ядрени оръжия, заяви руският външен министър след разговори с Ериван Юсоф, втори министър на външните работи на Бруней Дарусалам.

„Все още не виждаме доказателства, че Иран разработва ядрени оръжия, което беше основното, ако не и единственото, оправдание за войната“, добави той.

Горан (преди 22 минути)
Рейтинг: 15050 | Одобрение: -5390
тая смешник се изказалче нямал да наложи санкции и настъпи смях в залата, санкции налага само този който може, вижте утре как ще вият испанските медии след санкциите на тръмпиУхилен защото го може
да ама не

