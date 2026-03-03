Лавров: Русия няма да наложи санкции на САЩ заради нападението над Иран

Кадър Ютуб

Руският външен министър Сергей Лавров заяви на пресконференция, че никое правителство не трябва да очаква санкции срещу САЩ заради ситуацията около Иран, предаде Факти

„Доколкото мога да преценя, никой няма да наложи едностранни санкции срещу САЩ“, отбеляза той.

Все още няма доказателства, че Техеран разработва ядрени оръжия, заяви руският външен министър след разговори с Ериван Юсоф, втори министър на външните работи на Бруней Дарусалам.

„Все още не виждаме доказателства, че Иран разработва ядрени оръжия, което беше основното, ако не и единственото, оправдание за войната“, добави той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!