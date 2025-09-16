Лавров: Русия постепенно се отказва от термина "неприятелски държави“

стоп кадър: Ютуб, МВнР Русия

Руската страна постепенно се отказва от използването на термина "неприятелски държави" и изхожда от това, че има неприятелски правителства, а не държави, заяви на пресконференция министърът на външните работи Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.

"Постепенно се отказваме от термина "неприятелски страни", въпреки че той остава в законодателството, но, както президентът [Владимир Путин] подчерта наскоро на едно от събитията във Владивосток, за нас няма неприятелски страни, има страни, чиито правителства са неприятелски настроени към Руската федерация“, коментира Лавров, предаде БТА.

