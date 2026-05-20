Лавров: Тайван е неразделна част от Китай

Тайван е неразделна част от Китайската народна република. Това обяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за Шанхайската медийна група (SMG).

''Тайван е неразделна, неразделна част от китайската държава'', заяви Лавров.

Той припомни, че при управлението на бившия президент на САЩ Джо Байдън ''е имало постоянни опити за вливане на оръжия в Тайван, милитаризацията му и по всякакъв начин подкрепа на онези сили, които искали да избегнат обединението с китайския народ, въпреки че са били част от него''.

''Историческите обстоятелства може да са различни, но принципът, че нито вие, нито ние можем да толерираме нашите сънародници да бъдат обърнати срещу нас, е като цяло съвсем ясен'', отбеляза руският външен министър.

Коментарите на Лавров идват на фона на първото посещение за 2026 г. на руският президент Владимир Путин в Пекин, допълва Фокус.

