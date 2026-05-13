Лавров: Въпреки изявленията "нищо реално не се случва" в американско-руските отношения

САЩ при управлението на президента Доналд Тръмп правят много изявления за перспективите на взаимноизгодно сътрудничество с Русия, но на практика продължават политиката на Джо Байдън. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за телевизия Ар Ти Индия, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Правят се множество правилни изказвания за това, че Русия и САЩ имат огромни перспективи за взаимноизгодни, съвременни, технологични, енергийни и други проекти", посочи Лавров и добави: "На практика обаче нищо реално не се случва. На практика освен редовния диалог, който е нормален в общуването между хората и държавите, всичко останало е същата политическа линия, започната от Джо Байдън. Всички приети от него санкции срещу Русия остават в сила. Нещо повече, правителството на Доналд Тръмп приема и свои инициативи за наказване на икономиката на Русия".

"Ценим това, че президентът Доналд Тръмп започна диалог с нас, с президента Владимир Путин. Общували сме и на друго равнище - държавният секретар и моя милост, съветник на руския президент се срещна със специалния пратеник на президента Доналд Тръмп", посочи руският външен министър.

В интервюто Лавров коментира и кризата в Близкия изток, като каза, че една от задачите на войната с Иран е била осуетяване на нормализацията на отношенията на Техеран с арабските държави.

"Ормузкият проток. Агресията срещу Иран започна, защото, както заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, Иран 47 години е тероризирал всички наред. До 28 февруари обаче Ормузкият проток бе отворен за всички и целият свят използва този морски път. Той осигуряваше доставката на една пета от енергийните ресурси на световните пазари. Сега американците настояват да се отвори Ормузкия проток. Той беше затворен. Винаги трябва да търсим първопричините", каза Лавров.

"Изобщо не се съмнявам, че когато се подготвяха тези планове за агресия срещу Иран, една от задачите е била да се осуети нормализирането на отношенията между Иран и арабите. Сега се прави всичко възможно, за да няма никакво помирение, за това Иран - една от основните шиитски държави, да бъде представен като страна парий, а неговите съседи от Персийския залив да бъдат привлечени в структури, които, на първо място, няма да бъдат концентрирани върху решението на палестинския въпрос, а на второ, ще трябва да предадат палестинската кауза като "цена" за нормализиране на отношенията си с Израел", допълни дипломатът.

