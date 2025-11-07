Лавров изчезна

Кадър Ютуб

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли спекулациите за разрив между руския външен министър Сергей Лавров и президента Владимир Путин.

Фокусът падна върху Лавров след провала на дългоочакваната среща на върха между руския лидер и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Срещата, която трябваше да се проведе в Будапеща, беше отложена. Твърди се, че Сергей Лавров е отказал да се отстъпи от твърдата си позиция по отношение на Украйна по време на разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Слуховете се разпространиха, след като 76-годишният, който ръководи външното министерство на страната повече от 20 години, не се яви на заседание на Съвета за сигурност на Русия в сряда.

Песков заяви, че подобни предположения „не отговарят на реалността“ и че Лавров остава фокусиран върху задълженията си на външен министър, пише Independent.

Рокадите на Путин

През 2024 година Путин смени много министри в изпълнителната власт на Русия. Сергей Лавров запази поста си, но други „другари“ изпаднаха в немилост. Тогава дългогодишният министър на отбраната на Руската федерация Сергей Шойгу се раздели с поста си. Руският президент сложи за министър на отбраната Андрей Белоусов.

„Путин иска Министерството на отбраната да бъде абсолютно отворено към иновации и нови идеи. Затова той избира Белоусов“, уточниха от Кремъл. Андрей Белоусов е бил икономически съветник на руския президент.

Освободен беше и секретаря на Съвета по сигурност на Руската федерация Николай Патрушев, известен като идеолог на страховитата тайна полиция в Русия. Той е сочен като върл противник на Запада, за който е убеден, че цели унищожението на Русия.

„Николай Платонович Патрушев е освободен от поста секретар на Съвета за сигурност във връзка с преназначаването му на друга работа. Той продължава да работи и в следващите дни ще ви информираме къде ще продължи дейността си Николай Платонович“, обясни преди година говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

