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Западните държави използват украински бойци, за да навредят на отношенията на Русия със страните от Сахел. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след разговори с колегата си от Чад Абдулайе Сабре Фадул, съобщи ТАСС.

Лавров изрази „особена загриженост“ от нарастващите терористични заплахи в региона, свързани с „Ислямска държава“ и „Боко Харам“. Според него тези групировки действат с „явна подкрепа от страна на някои бивши метрополии“, които се опитват да подкопаят връзките на Москва с държавите от Сахаро-Сахелския регион.

„В своите провокации те използват не само терористични групировки, но и бойци от Украйна“, каза руският министър. По думите му украинците, в стремежа си да нанесат вреда на Русия, не се притесняват да се обединяват „с когото и да било“, включително с „африкански екстремисти“ и „всякакви други отрепки на обществото“.

Усилията на Москва за засилване на позициите си в региона не са отскоро. Още преди две години Лавров предприе обиколка в Африка, целяща именно укрепване на руското влияние.

Настоящите обвинения следват и друга подобна реторика. През април руското външно министерство заяви, че Западът е обучавал въоръжени групировки, отговорни за серия от атаки в Мали.

В отговор на тези заплахи Русия ще продължи да помага за повишаване на бойната готовност на страните от Сахел, заяви Лавров. Той уточни, че съдействието ще се осъществява двустранно и ще включва подготовка на военнослужещи и служители на реда, както и хуманитарна помощ.

Външният министър добави, че Москва високо цени позицията на Чад за нормализиране на отношенията между Алианса на държавите от Сахел и Икономическата общност на Западна Африка (ECOWAS), както и с Африканския съюз.

Редактор "Екип на Петел",

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