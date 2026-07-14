Лавров обвини Запада, че воюва с Русия в Африка с украински бойци
Кадър Ютуб
Западните държави използват украински бойци, за да навредят на отношенията на Русия със страните от Сахел. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след разговори с колегата си от Чад Абдулайе Сабре Фадул, съобщи ТАСС.
Лавров изрази „особена загриженост“ от нарастващите терористични заплахи в региона, свързани с „Ислямска държава“ и „Боко Харам“. Според него тези групировки действат с „явна подкрепа от страна на някои бивши метрополии“, които се опитват да подкопаят връзките на Москва с държавите от Сахаро-Сахелския регион.
„В своите провокации те използват не само терористични групировки, но и бойци от Украйна“, каза руският министър. По думите му украинците, в стремежа си да нанесат вреда на Русия, не се притесняват да се обединяват „с когото и да било“, включително с „африкански екстремисти“ и „всякакви други отрепки на обществото“.
Усилията на Москва за засилване на позициите си в региона не са отскоро. Още преди две години Лавров предприе обиколка в Африка, целяща именно укрепване на руското влияние.
Настоящите обвинения следват и друга подобна реторика. През април руското външно министерство заяви, че Западът е обучавал въоръжени групировки, отговорни за серия от атаки в Мали.
В отговор на тези заплахи Русия ще продължи да помага за повишаване на бойната готовност на страните от Сахел, заяви Лавров. Той уточни, че съдействието ще се осъществява двустранно и ще включва подготовка на военнослужещи и служители на реда, както и хуманитарна помощ.
Външният министър добави, че Москва високо цени позицията на Чад за нормализиране на отношенията между Алианса на държавите от Сахел и Икономическата общност на Западна Африка (ECOWAS), както и с Африканския съюз.
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