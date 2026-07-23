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Москва предупреди САЩ, че продължаващите оръжейни доставки за Украйна са „неприемливи“. Това се е случило по време на среща на външния министър Сергей Лавров с американския му колега Марко Рубио в Манила, съобщиха от руското външно министерство.

По време на разговора Лавров е подчертал пред Рубио, че „е неприемливо да се продължава с доставките на оръжия за киевския режим“. Срещата между двамата се е провела в рамките на среща на върха на АСЕАН.

Предупреждението отразява последователната позиция на Русия, която и в миналото е обещавала „адекватен отговор“, ако Киев използва западни ракети с далечен обсег срещу руска територия. Лавров също така е коментирал, че и други държави като Турция продават оръжия на Украйна.

От своя страна Марко Рубио по-рано тази година опроверга твърдения на украинския президент Володимир Зеленски, че САЩ обвързват гаранциите за сигурност с териториални отстъпки. През есента на миналата година пък министърът на армията на САЩ Дан Дрискол предупреди Киев за опасност от „неизбежно поражение“.

Редактор "Екип на Петел",

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