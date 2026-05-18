Лавров след победата на Дара: Критериите на Евровизия са откровен сатанизъм, не можем да се примирим с това

18.05.2026 / 18:47 0

Руският външен министър Сергей Лавров откри „сатанизъм" в „Евровизия". Това каза дипломатът по повод музикалния конкурс, който България спечели тази година с изпълнението на Дара (DARA) - Bangaranga, предаде 24 часа

Лавров, заяви, че критериите за подбор в конкурса приличали на „сатанизъм", и добави, че Москва просто „не може да се примири" с нещо подобно.

"Затова се чувстваме у дома си в тези организации, в тези структури - БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и други многостранни асоциации с руско участие, които - в допълнение на проблемите с политика, сигурност, икономика, търговия и организация - са ангажирани също така в разширяването на културните, хуманитарните, образователните и други връзки. Това важи също за музикалните и спортните събития, както и за много други инициативи", заяви Лавров.

Той заговори за това как в БРИКС организирали инициативи "в духа на традиционните ценности" - така се съхранявала и разширявала културата, която се градяла векове наред "в тези територии".

