Руският външен министър Сергей Лавров откри „сатанизъм" в „Евровизия". Това каза дипломатът по повод музикалния конкурс, който България спечели тази година с изпълнението на Дара (DARA) - Bangaranga, предаде 24 часа

Лавров, заяви, че критериите за подбор в конкурса приличали на „сатанизъм", и добави, че Москва просто „не може да се примири" с нещо подобно.

"Затова се чувстваме у дома си в тези организации, в тези структури - БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и други многостранни асоциации с руско участие, които - в допълнение на проблемите с политика, сигурност, икономика, търговия и организация - са ангажирани също така в разширяването на културните, хуманитарните, образователните и други връзки. Това важи също за музикалните и спортните събития, както и за много други инициативи", заяви Лавров.

Той заговори за това как в БРИКС организирали инициативи "в духа на традиционните ценности" - така се съхранявала и разширявала културата, която се градяла векове наред "в тези територии".

🤡 Lavrov has suddenly discovered “satanism” at Eurovision



Russia’s foreign minister claimed that the contest’s selection criteria supposedly resemble “satanism” and added that Moscow simply “couldn’t handle” something like that.



— NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2026

