Лавров заплаши с нови атаки: След пакостите на киевския терорист имаме поставена задача

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Русия ще нанася масирани удари по обекти в Украйна, от които зависи бойната способност на украинските въоръжени сили, предаде Ройтерс, цитирайки руския министър на външните работи Сергей Лавров.

Тази цел, поставена от президента Владимир Путин, се изпълнява, каза Лавров в коментар пред журналисти на украинската атака с дронове срещу Москва.

„Неслучайно президентът обяви преди известно време, след поредните пакости на киевския терорист, че отсега нататък редовно ще нанасяме масирани групови удари - по цели, от състоянието на които пряко зависи бойна способност на Въоръжените сили на Украйна.

Тази задача е поставена от върховния главнокомандващ, нашите въоръжени сили я изпълняват и ще продължат да я изпълняват“, добави руският външен министър.

Блиц припомня, че в четвъртък сутринта Украйна нанесе масивна атака с дронове над столицата Москва, както и над нефтена база в Гуково, Ростовска област в Русия.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за свалянето на няколко десетки дрона в небето над руската столица.

„На мястото на падането на отломките в търговския център „Садовод“ са регистрирани незначителни щети по една от сградите. Няма пострадали. На мястото работят аварийни служби“, отбеляза Собянин.

Малко по-късно той съобщи, че няколко дрона са успели ударят московския Нефтопреработвателен завод (МНПЗ), информират световните агенции.

"Силите на ПВО продължават да отблъскват масираната атака. Няколко безпилотни апарата успяха да достигнат до МНПЗ. Вземат се мерки за ликвидиране на последствията", написа той в своя канал в социалната мрежа.

Впоследствие Володимир Зеленски обяви, че атаката по руската столица е справедлив отговор на руските удари по украинските градове.

Редактор "Екип на Петел",

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