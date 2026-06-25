Лайънъл Ричи прекрати концерт след като се почувства зле на сцената

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77-годишният певец разтревожи феновете си, след като беше принуден да прекрати първия концерт от новото си турне, след като се почувства зле по време на изпълнение в сряда вечерта.

Музикантът изнесе концерт в Grand Casino Arena в Сейнт Пол, щата Минесота, с който даде начало на съвместното турне Sing A Song All Night Long с Earth, Wind & Fire. След изпълнението на хита Three Times A Lady той обявил неочаквана почивка, съобщава местното издание Bring Me The News, предава "Дарик", позовавайки се на Daily Mail.

Няколко минути по-късно музикантите от групата му също напуснали сцената. Повече от 40 минути след прекъсването саксофонистът Дино Солдо се върнал пред публиката, за да съобщи, че Ричи няма да може да продължи концерта.

„За съжаление, Лайънъл не се чувства добре. Няма да може да продължи. Допълнителна информация ще бъде предоставена“, заявил Солдо, цитиран от Minnesota Star Tribune.

До момента екипът на певеца не е дал официално обяснение за състоянието му.

Според фенове, присъствали на концерта, изпълнителят е давал признаци на неразположение още по време на шоуто. Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват как той няколко пъти сяда по време на изпълнението на Dancing On The Ceiling. По информация на очевидци певецът е споделил пред публиката, че се чувства замаян.

„Когато ти се завие свят, трябва да седнеш“, казал Ричи на зрителите, според свидетели.

Въпреки неразположението си той продължил да пее, но малко след това концертът бил окончателно прекратен.

Турнето на Ричи и Earth, Wind & Fire включва 26 концерта в различни градове на САЩ до средата на август. Следващата планирана изява е в Чикаго на 26 юни.

Редактор "Екип на Петел",

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