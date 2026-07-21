Лазаров, СДС: Има риск за България заради самолетите на САЩ, Иран може да активира терористи

кадър: Bulgaria ON AIR

Без последствия за България мина операцията с американските самолети, няма какво да се връщаме в миналото, заяви председателят на СДС Илия Лазаров за Bulgaria ON AIR по въпроса с укриването на информация за самолетите-цистерни на САЩ в София.

"Естествено е, че ще бъде скрита информация, това е военна операция. Най-вероятно са използвани и за други мисии. Операцията е приключила. Сега имаме искане от САЩ за разполагане на нови самолети, нашето правителство е казало, че това може да стане само на летището в Безмер, което е правилно решение", коментира той в "Денят ON AIR".

Според него не е правилно да се разполагат чужди самолети на летището в София.

"Трябва да изпълним ангажимента си към САЩ. Няма нужда да лъжем хората - има риск за България по няколко линии. Първата линия е реакция на Иран - дали ще бъде дипломатическа или друга, ние ще си влошим отношенията с Иран.

Тя поддържа отношения с известни терористични групировки, може да ги подстрекават да извършат определени действия на наша територия. Нашите служи, заедно с партньорски служби, трябва да работят от вчера по темата", каза Лазаров.

Той е на мнение, че ако вземем превантивни мерки, има голяма вероятност, над 90%, да се справим с този риск.

Няма вариант да си съюзник с Велика сила и да не се отзовеш на нуждата ѝ, а рискът трябва да се калкулира, убеден е Лазаров.

Лидерът на СДС изтъкна, че сигурността и отбраната си имат своята цена.

Не можем да плащаме за 150 хил. армия, ние в момента зорлем издържаме 35-хилядна армия, която може да се събере на стадион "Васил Левски".

По думите на Лазаров България не е толкова далеч, но иранците няма как да ни достигнат.

"Няма как иранците да стрелят през Турция или през Гърция. Нас в момента ни осигурява сигурност НАТО и САЩ", подчерта гостът.

Според него Тръмп е тръгнал на авантюра, без да има готовност да отиде докрай.

"Трябва да отидеш и да събориш режима. Анализите им излязоха грешни. Трябва да има сухопътна операция с 200-300 хил. души. Това означава много жертви. Може ли политическата класа и президентът на САЩ да си го позволи в навечерието на изборите? Война се печели със сухопътна операция, не с дронове и ракети", анализира Лазаров.

Лидерът на СДС поясни, че е решение на ГЕРБ повече да се мълчи в парламента и да се подкрепят разумните решения.

"Бюджетът е лош и няма да бъде подкрепен. Дори ГЕРБ да го подкрепи, нашият представител няма да го направи. Глупаво е да не се подкрепят разумните решения, само защото си в опозиция. В Европарламента е точно така. И до ден днешен има кадри на СДС в различни структури, защото си вършат добре работа", каза още Лазаров.

"Кандидатурата на г-жа Йотова е много сериозна. Класическа лява кандидатура. Тя е много подготвен човек, има европейска подготовка, уважавана е в Европа. Въпросът е демократичната общност да извади свой кандидат. Костов посочи Андрей Гюров, аз смятам, че добра кандидатура е проф. Даниел Вълчев. Не могат да кажат, че той не става. Не сме водили разговорили с него", съобщи гостът.

Той смята, че ако искаш да участваш на изборите с възможност за спечелване, трябва да има голям консенсус: "Така го направихме 1996 г."

Ако не са ги поканили преди това при обсъждането на обща кандидатура, СДС няма да подкрепи Гюров на втори тур, предупреди Лазаров.

Редактор "Екип на Петел",

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