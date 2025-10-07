ЛеБрон Джеймс преметна всички с голям рекламен трик

снимка: Erik Drost, Уикипедия

След като всички фенове на ЛеБрон Джеймс бяха притаили дъх след анонса на американеца, че ще направи "решението на всички решения", като се прогнозираха, че легендата ще обяви края на кариерата си, се оказа, че това е част от рекламната кампания на известна марка за коняк.

Той възбуди страстите с повторение на съобщението от лятото на 2010 с "решението", когато напусна сензационно отбора на Маями Хийт, припомня БТА.

Така феновете на баскетбола могат да продължат да гледат 40-годишния Джеймс с фланелката на Лос Анджелис Лейкърс. В крайна сметка баскетболистът обяви, че ще използва таланта си в полза на световно известна марка коняк.

