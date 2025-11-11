Лечение в чужбина на детски ортопедични заболявания – проф. д-р Емел Гьонен гостува в София на 21.11.25 г.
На 21-ви ноември 2025 г. в София ще се проведат безплатни информационни срещи с проф. д-р Емел Гьонен – специалист по детска ортопедия и травматология от Университетска болница „Коч“ в Истанбул. Срещите се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ в рамките на инициативата за достъп до съвременно лечение в чужбина.
Проф. д-р Емел Гьонен е специалист с дългогодишна практика в диагностиката и лечението на сложни ортопедични заболявания при деца. Проф. Гьонен съчетава задълбочения научен подход с иновативни хирургични техники и методи за възстановяване, които дават реален шанс за по-добро качество на живот на децата.
Основни направления на лечение
По време на срещите ще бъдат разгледани възможностите за лечение в чужбина на редица ортопедични състояния в детска възраст, сред които:
- Детска церебрална парализа
- Неврологични ортопедични проблеми
- Нарушения на походката и деформации на крайниците
- Заболявания на тазобедрената става – дисплазия, болест на Пертес, вродена луксация
- Деформации на стъпалото – еквинус, конско стъпало, вертикален талус
- Травми и наранявания при деца
Проф. Гьонен прилага индивидуален подход към всяко дете, като акцентира върху ранната диагностика, възстановяването на функционалността и подобряването на двигателните умения.
Срещи, посветени на информирания избор
Родителите ще имат възможност да получат информация за съвременните методи, използвани в Турция, както и за организационната подкрепа, която „Медикъл Караджъ“ осигурява на пациентите при планиране на лечение в чужбина – от получаване на второ мнение до пълната координация на процеса.
📍 Дата: 21.11.25 г. (петък)
📍 Място: София
📞 Телефон за записване: 0878 500 730
🌐 https://www.medikara.bg/freeconsults/emel-21-11-25
*публикация
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
За да продължите, трябва да се регистрирате в сайта