Лечение в чужбина при неврохирургични заболявания: информационни срещи с проф. д-р Зафер Токташ във Варна

02.12.2025 / 12:04 0

 

На 13-ти декември 2025 г. във Варна Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира безплатни информационни срещи, насочени към пациенти с неврохирургични заболявания, които обмислят лечение в чужбина и желаят да се запознаят с подходите, прилагани в Турция.
Специален гост е проф. д-р Зафер Оркун Токташ – специалист по мозъчна и гръбначна хирургия от болница „Мемориал Аташехир“, Истанбул.

Срещите предоставят възможност за второ медицинско мнение и ориентация относно съвременните методи, използвани в Турция – държава, която през последните години се превърна в предпочитана дестинация за диагностика и лечение при сложни случаи.

За кои пациенти са подходящи срещите?

Пациенти, диагностицирани с някое от следните състояния, могат да се възползват от информационната среща:

  1. дискова херния
  2. спинална стеноза
  3. тумори на мозъка и гръбначния стълб
  4. сколиоза, кифоза и други гръбначни деформации
  5. тригеминална невралгия
  6. аденоми на хипофизата
  7. сирингомиелия
  8. малформация на Киари
  9. хидроцефалия
  10. спина бифида (тетракорд синдром) и други вродени аномалии
  11. краниосиностоза

Каква информация ще получат пациентите?

По време на срещите проф. Токташ ще представи:

  1. възможностите за лечение в чужбина при конкретната диагноза;
  2. щадящи и минимално инвазивни подходи, прилагани в Турция;
  3. съвременни техники при мозъчни и гръбначни заболявания;
  4. какво включва предоперативната и следоперативната грижа в международните центрове.

Кой е проф. д-р Зафер Оркун Токташ?

Проф. Токташ има над 20 години клиничен опит в неврохирургията и е ръководител на отделението по неврохирургия в болница „Мемориал Аташехир“. Извършва повече от 400 операции годишно и е известен със своята работа с високопрецизни техники, които целят по-бързо възстановяване и по-нисък риск от усложнения.

Записване

Срещите са безплатни, но поради ограничените места е необходимо предварително записване.

Дата: 13 декември 2025 г.
Място: гр. Варна
Телефон за информация и записване: 0878 500 730
Онлайн запитвания: www.medikara.bg/freeconsults/toktash-13-12-25 

