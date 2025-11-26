реклама

Лечение в чужбина за пациенти с онкологични диагнози: информационни срещи с проф. Серкан Кескин в София, 06.12.25 г.

На 6-ти декември 2025 г. в София Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира информационни срещи с проф. д-р Серкан Кескин – специалист по медицинска онкология от болница „Мемориал Шишли“ в Истанбул. Срещите са насочени към пациенти, които се интересуват от възможностите за лечение в чужбина.

Все повече български пациенти търсят лечение в чужбина, когато се нуждаят от по-прецизни терапии или от оценка на състоянието им от международни експерти. Именно за тях подобни информационни срещи дават възможност да се запознаят с различни терапевтични подходи, използвани в онкологичните центрове в Турция.

Кой е проф. д-р Серкан Кескин?

Проф. Кескин има над 20 години клиничен и академичен опит в медицинската онкология. В болница „Мемориал Шишли“ работи с модерни персонализирани протоколи, които се съобразяват с биологията на тумора и индивидуалното състояние на пациента.

Пациенти, диагностицирани с:

  • рак на гърдата

  • белодробен карцином

  • рак на дебелото черво

  • рак на простатата

  • рак на стомаха

  • рак на панкреаса

  • карцином на хранопровода

  • гинекологични онкологични заболявания

  • саркоми на меките тъкани

  • меланоми

  • ендокринни тумори

  • рак на надбъбречната жлеза

  • саркома на Юинг

  • невробластом

  • тумор на Вилмс (нефробластом)

могат да се възползват от срещата с проф. д-р Серкан Кескин, който прилага следните терапии:

  • високопрецизна химиотерапия

  • имунотерапия

  • таргетна терапия („умни лекарства“)

  • индивидуални медикаментозни протоколи според биологията на тумора

  • комбинирани системни терапии

Какво представляват срещите?

Това са информационни срещи, по време на които пациентите могат да обсъдят:

  • възможностите за лечение в чужбина;

  • подходи, съобразени с тяхното състояние;

  • системни терапии, които се прилагат в Турция;

  • какви допълнителни изследвания могат да подпомогнат изготвянето на персонализиран терапевтичен план.

Необходима е предварителна регистрация

Участието е безплатно, но броят на местата е ограничен.

📆 Дата: 6.12.25 г.
📍 Локация: София
📞 Телефон за записване: 0878 500 730
🌐 Онлайн запитвания:  ТУК


