Лечение в чужбина за пациенти с онкологични диагнози: информационни срещи с проф. Серкан Кескин в София, 06.12.25 г.

На 6-ти декември 2025 г. в София Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира информационни срещи с проф. д-р Серкан Кескин – специалист по медицинска онкология от болница „Мемориал Шишли“ в Истанбул. Срещите са насочени към пациенти, които се интересуват от възможностите за лечение в чужбина.

Все повече български пациенти търсят лечение в чужбина, когато се нуждаят от по-прецизни терапии или от оценка на състоянието им от международни експерти. Именно за тях подобни информационни срещи дават възможност да се запознаят с различни терапевтични подходи, използвани в онкологичните центрове в Турция.

Кой е проф. д-р Серкан Кескин?

Проф. Кескин има над 20 години клиничен и академичен опит в медицинската онкология. В болница „Мемориал Шишли“ работи с модерни персонализирани протоколи, които се съобразяват с биологията на тумора и индивидуалното състояние на пациента.

Пациенти, диагностицирани с:

рак на гърдата

белодробен карцином

рак на дебелото черво

рак на простатата

рак на стомаха

рак на панкреаса

карцином на хранопровода

гинекологични онкологични заболявания

саркоми на меките тъкани

меланоми

ендокринни тумори

рак на надбъбречната жлеза

саркома на Юинг

невробластом

тумор на Вилмс (нефробластом )

… могат да се възползват от срещата с проф. д-р Серкан Кескин, който прилага следните терапии:

високопрецизна химиотерапия

имунотерапия

таргетна терапия („умни лекарства“)

индивидуални медикаментозни протоколи според биологията на тумора

комбинирани системни терапии

Какво представляват срещите?

Това са информационни срещи, по време на които пациентите могат да обсъдят:

възможностите за лечение в чужбина;

подходи, съобразени с тяхното състояние;

системни терапии, които се прилагат в Турция;

какви допълнителни изследвания могат да подпомогнат изготвянето на персонализиран терапевтичен план.

Необходима е предварителна регистрация

Участието е безплатно, но броят на местата е ограничен.

📆 Дата: 6.12.25 г.

📍 Локация: София

📞 Телефон за записване: 0878 500 730

🌐 Онлайн запитвания: ТУК



