Лечение в чужбина за пациенти с онкологични диагнози: информационни срещи с проф. Серкан Кескин в София, 06.12.25 г.
На 6-ти декември 2025 г. в София Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира информационни срещи с проф. д-р Серкан Кескин – специалист по медицинска онкология от болница „Мемориал Шишли“ в Истанбул. Срещите са насочени към пациенти, които се интересуват от възможностите за лечение в чужбина.
Все повече български пациенти търсят лечение в чужбина, когато се нуждаят от по-прецизни терапии или от оценка на състоянието им от международни експерти. Именно за тях подобни информационни срещи дават възможност да се запознаят с различни терапевтични подходи, използвани в онкологичните центрове в Турция.
Кой е проф. д-р Серкан Кескин?
Проф. Кескин има над 20 години клиничен и академичен опит в медицинската онкология. В болница „Мемориал Шишли“ работи с модерни персонализирани протоколи, които се съобразяват с биологията на тумора и индивидуалното състояние на пациента.
Пациенти, диагностицирани с:
-
рак на гърдата
-
белодробен карцином
-
рак на дебелото черво
-
рак на простатата
-
рак на стомаха
-
рак на панкреаса
-
карцином на хранопровода
-
гинекологични онкологични заболявания
-
саркоми на меките тъкани
-
меланоми
-
ендокринни тумори
-
рак на надбъбречната жлеза
-
саркома на Юинг
-
невробластом
-
тумор на Вилмс (нефробластом)
…могат да се възползват от срещата с проф. д-р Серкан Кескин, който прилага следните терапии:
-
високопрецизна химиотерапия
-
имунотерапия
-
таргетна терапия („умни лекарства“)
-
индивидуални медикаментозни протоколи според биологията на тумора
-
комбинирани системни терапии
Какво представляват срещите?
Това са информационни срещи, по време на които пациентите могат да обсъдят:
-
възможностите за лечение в чужбина;
-
подходи, съобразени с тяхното състояние;
-
системни терапии, които се прилагат в Турция;
-
какви допълнителни изследвания могат да подпомогнат изготвянето на персонализиран терапевтичен план.
Необходима е предварителна регистрация
Участието е безплатно, но броят на местата е ограничен.
📆 Дата: 6.12.25 г.
📍 Локация: София
📞 Телефон за записване: 0878 500 730
🌐 Онлайн запитвания: ТУК
