Лечева: България може да остане без флаг на Зимните олимпийски игри

Кадър БТВ

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева говори пред медиите след Изпълнителното бюро на централата. Двукратната сребърна медалистика от олимпийски игри алармира, че страната ни може да остане без своя флаг на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо през 2026 година. Причина за тази крайна мярка от страна на Международния олимпийски комитет са продължаващите проблеми в БОК между Лечева и бившия председател Стефка Костадинова.

МОК вече призна Лечева за легитимно избрана за лидер на централата, но заради заведените съдебни искове след Общото събрание от 19 март 2025 година в Търговския регистър като председател на БОК все още фигурира Стефка Костадинова. На днешното Изпълнително бюро на БОК членовете му изготвиха позиция, с която още веднъж призоваха г-жа Костадинова да съдейства за разрешаване на казуса, който според Лечева, "вече нанася непоправими щети на имиджа на българския спорт".

МОК вече спря финансираните на БОК, с изключение на това за спортистите. Весела Лечева предупреди, че предстоят и нови санкции, една от които може да бъде отнемането на знамето за предстоящите през февруари следващата година Зимни олимпийски игри. Бившата министърка на спорта заяви, че се надява да не се стига до абсолютно крайния вариант, при който български спортисти изобщо няма да бъдат допуснати до участие на Олимпийски игри, а генералният секретар на БОК Данаил Димов допълни, че от действията на старото ръководство страдат само невинни хора.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!