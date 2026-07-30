Лечева: Постоянно излизат нови задължения от предното ръководство на БОК

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Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева съобщи, че постоянно излизат нови и нови задължения от времето на предишното ръководство на централата, оглавявано от Стефка Костадинова.

"На последната среща на Изпълнителното бюро на БОК съобщихме, че задълженията са в размер на 360 хиляди евро, но заради новите такива сумата се увеличи с още около 80 хиляди. Повече подробности по този въпрос обаче може да даде генералният секретар Данаил Димов”, заяви Лечева, която днес присъства на контролното състезание на базата на Българския стрелкови съюз преди предстоящите европейски първенства по спортна стрелба при подрастващите, цитира Спортал и БГНЕС.

“Състоянието на централата на БОК не предполагаше работна атмосфера, но с общия усилия - на служителите и наши, успяхме да приведем сградата в нормален вид. Разбира се, ние търсим нормална сграда, която да приюти БОК, защото тази е твърде малка. Засега успяваме с много добра дисциплина да покриваме разходите, които ни завеща старото ръководство. За съжаление обаче постоянно изникват нови задължения. Това възпрепятства работата, тъй като се губи време и енергия. Търсим спонсори и рекламодатели, които да ни помогнат. В преговори сме с няколко компании. Надявам се в най-скоро време да имаме резултат", допълни двукратната олимпийска медалистка в стрелбата с пушка.

Тя увери, че централата вече работи нормално след приключването на съдебните битки и финансирането от страна на Международния олимпийски комитет, което бе спряно миналата година, вече е възстановено.

"Плащанията от страна на МОК към БОК са възстановени още с приключването на съдебната сага. Имаме големи амбиции за развитие на младежките дейности. Работим по отношение обучение и дигитализация на спортните федерации. Това коства време. Искаме да използваме и всички програми, които предоставя МОК. Кандидатстваме по всяко едно възможно направление. В следващите два месеца предстои да направим анализ и план за бюджета за следващата година. Догодина има Европейски зимен фестивал в Брашов, както и Европейски игри в Истанбул, които са квалификационно състезание за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Всичко това изисква средства, време и работа."

"Най-важно пред нас е да осъществим плановете, които имаме. БОК не може да направи това сам, затова очакваме и подкрепата на МОК. Разбира се, България трябва да даде и своя принос към развитието на международното олимпийско движение, така че да има възможност наши спортни организации, специалисти и президенти да участват в работата на програмите, които разработва МОК. Една от тях е Fit For The Future, която е изключително амбициозна и се отнася за следващите осем години. Мисля, че БОК има какво да даде на тази програма", каза още Лечева.

Редактор "Екип на Петел",

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