Леден душ за абонатите на HBO Max: Услугата ще поскъпне

Главният изпълнителен директор на Warner Bros. Discovery – Дейвид Заслав – обяви, че услугата HBO Max ще поскъпне, а споделянето на пароли ще стане значително по-трудно. Новината идва от негово изказване по време на конференцията Goldman Sachs Communacopia + Technology.



Заслав подчерта, че съдържанието на HBO Max е с изключително високо качество и според него абонаментът все още е подценен. „Смятаме, че сме твърде евтини за това, което предлагаме – филми, телевизионни продукции и стрийминг. Това ни дава възможност да повишим цените“, коментира той.



Паралелно с ценовите промени, Warner Bros. Discovery вече работи и по ограничаване на споделянето на пароли. По време на отчет за приходите през август стана ясно, че до края на годината компанията планира да затвори всички „вратички“, позволяващи на потребителите да споделят акаунти. „Да, хората обичат съдържанието на HBO, но с паролите е доста сложно. Започваме да действаме по този въпрос“, призна Заслав.



Подобни мерки отдавна се превърнаха в стандарт – Netflix и други големи стрийминг компании вече въведоха по-строги правила и по-високи цени. Така че не е изненада, че и HBO Max ще поеме по същия път.

Не е ясно дали това ще се отрази на цените в България, но е много вероятно да се случи. Това е и напомняне, че ако наистина не ползвате дадена стрийминг услуга или абонамент - може да се откажете във всеки един момент, предаде Мобил България..

Източник: The Hollywood Reporter

