Легедарен музикант: Чух "Бангаранга" и казах, че DARA ще спечели. Каня я на концерта ни!

Варненската певица DARA получи поредното си огромно признание след спечелването на "Евровизия".

Легендарната британска група Duran Duran ще има концерт у нас на 1 юли в София, а вокалистът Саймън Ле Бон я покани на сцената в интервю пред Петя Дикова от БТВ .

Още преди началото на разговора си с журналистката, той попита дали ще говорят за DARA и "Бангаранга“, защото много искал да говори за нея.

На въпрос какво знае за България той разказа, че преди много време Duran Duran са свирили на концерт в София. По думите му е било много щуро и много забавно, а след края на вечерта са отишли в нощен клуб, където е избухнал бой.

Саймън Ле Бон сподели, че веднага след изпълнението на DARA е казал, че тя ще спечели. По думите му тя има невероятна и удивителна харизма. Допълни още, че е впечатлен от израженията, които прави с лицето си, и че е много красива.

На въпрос дали би искал да я види на концерта на Duran Duran, той отговори, че би искал да я покани на сцената заедно с групата.

Попитан каква е тайната Duran Duran да бъдат заедно вече 40 години, Саймън Ле Бон с усмивка каза, че би могъл да измисли нещо романтично от рода на това, че правят толкова добра музика заедно, но истинската причина да не се разпаднат е, че всички получават еднакво заплащане.

„Скъпа българска публико, аз съм Саймън Ле Бон от Duran Duran. Ще свирим в София, във вашата страна. Мисля, че може много да се забавлявате. Елате и ни вижте“, обърна се към българските фенове той.

