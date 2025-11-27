Легенда на „Минута е много“ спечели 1000 лв. от „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Един от бащите на легендарното тв предаване „Минута е много“ се бори днес за 100 бона в „Сделка или не“.

Това е художникът-приложник Юлиян Сухачевски, който в първото телевизионно предаване у нас е сценограф от самото му създаване - подрежда декора, предлага и изработва старателно много от детайлите в него.

Юлиян излезе с кутия №24. Призна, че е зодия козирог.

Първата оферта, която му предложи банкера, бе на стойност 2500 лева, но Юли отказа. Следващата оферта бе за смяна на кутията, Юли отново отказа, но се съгласи на втора оферта за смяна.

Размени своята за №12. След това отвори кутията, с която излезе, и видя, че вътре са били 7500 лева.

При три неотворени кутии, в които се крият 10 стотинки, 10 лева и 1000 лева, банкерът го изкуши със смяна на кутията.

Юли не се съгласи и отвори 10 лева в следващата кутия.

Така между 10 стотинки и 1000 лева, останали в играта, банкерът отново го изкуши със смяна на кутията.

Юли отказа и откри 1000 лева в своята кутия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!