Легенда на БТВ се завръща в ново предаване

Кадър БТВ

Тази есен телевизионният ефир ще предложи любопитен сблъсък – макар и не лице в лице – между бивши партньори в живота.

Актрисата Невена Бозукова и продуцентът на „Биг Брадър“ Краси Ванков, които имаха 18-годишна връзка без брак и имат пораснал син, ще се изправят един срещу друг в най-гледаното телевизионно време, пише Блиц.

Неве, позната в последните години основно с ролите си на театралната сцена, влиза като участник в новото риалити на Би Ти Ви – „Traitors: Игра на предатели“. На конкурентния фронт, от екрана на Нова телевизия, ще застане емблематичният „Биг Брадър“, продуциран от Краси Ванков.

Двамата се разделиха през 2017 г. тихо, без публични конфликти, но сега зрителите ще могат да проследят своеобразния им телевизионен дуел. Предстоящата надпревара за зрителския интерес се очертава ожесточена, като всяко от предаванията ще се стреми към титлата „най-гледано“ в есенния сезон.

Сред останалите участници в „Traitors: Игра на предатели“ са още синоптикът Боби Лазаров, Владо Николов, Мира Радева, Мирела Илиева, Георги Коджабашев, Ева Веселинова, Силвия Петкова, Иска Онцова, Тино, Глория Петкова, Станимир Гъмов, Георги Янев, Venci Venc' и Диляна Попова.

