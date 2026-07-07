Легенда на Португалия: Разхождахме се по терена и подарихме мача на Испания

Снимка уикипедия, Анна Нэсси

Отпадането на Португалия от Испания на осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. никак не се хареса на Рикардо Куарешма. Бившият популярен футболист, който сега е част от екипа на португалската стрийминг платформа "LiveMode" за Мондиала, отправи остри критики към представянето на националния отбор. Той дори го направи в директен разговор с бранителя на "мореплавателите" Рубен Диаш по време на интервю след срещата.

„Всички казваха, че това е най-добрият отбор в историята на Португалия, но в какъв смисъл? Какво са спечелили? Прибираме се у дома с наведени глави. В халфовата линия имаме страхотни играчи, много талант, но те бяха много, много слаби на това Световно първенство. Същото се случи и с атаката, а защитата беше дезориентирана. Най-добре е да спра дотук, защото иначе ще кажа неща, за които после ще съжалявам“, започна анализа си бившият национал, записал 80 мача за Португалия, който е добър приятел с мегазвездата Кристиано Роналдо.

„Нищо не се получи от началото до края. Всичко се обърка. Подарихме мача на Испания – те правеха каквото си поискат. Разхождахме се по терена, бяхме бавни, нямахме никакво желание“, добави той, като беше доста критичен и към Роберто Мартинес, който вече обяви, че напуска националния отбор на Португалия.

Минути по-късно, след микс зоната, се проведе обичайното интервю след мача. Пред камерите застана Рубен Диаш, един от капитаните на Португалия. „Чувствах, че напредваме; мачът срещу Хърватия не беше перфектен, но беше важен тест. За мен това беше най-добрият мач, който съм играл срещу Испания“, защити се играчът на Сити.

Куарешма обаче не се съгласи: „Не съм съгласен с теб, Рубен. Този отбор трябваше да се представи много по-добре. Имате играчи от световна класа и достатъчно качество, за да победите Испания. Това, което видях днес, бяха твърде много пасове назад и настрани, твърде много владеене на топката без опити за пробив на линиите им или дори за удар.

Освен шанса на Нуно Мендеш и удара с глава в последните минути, вие не създадохте почти нищо. Самото владеене на топката не печели мачове. Имате играчи като Рафаел Леао, Педро Нето и Франсиско Консейсао, които могат да преодоляват защитници в ситуации един на един. Трябва да използвате тези качества повече.“

На това Рубен Диаш отговори, като и двамата запазиха уважителен тон: „Ти си достатъчно дълго във футбола, за да разбереш, че изграждането на национален отбор не е толкова просто. Испания има единна футболна идентичност. Техните играчи израстват със същата философия. В Португалия разполагаме с невероятни индивидуални играчи, но не и със същата колективна основа. Добрият футбол не е само дрибъл или атака при всяко свободно пространство. Става въпрос и за контрол на мача, задържане на топката и намиране на баланс.“

В крайна сметка двамата намериха общ език и си стиснаха ръцете. „Трябва да извлечем максимума от качествата на твоите съотборници...“, отбеляза Куарешма. „Съгласен съм...“, отговори Рубен Диаш, след което дискусията между двамата приключи.

Редактор "Екип на Петел",

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