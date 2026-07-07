Легенда на Португалия: Разхождахме се по терена и подарихме мача на Испания
|Снимка уикипедия, Анна Нэсси
Отпадането на Португалия от Испания на осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. никак не се хареса на Рикардо Куарешма. Бившият популярен футболист, който сега е част от екипа на португалската стрийминг платформа "LiveMode" за Мондиала, отправи остри критики към представянето на националния отбор. Той дори го направи в директен разговор с бранителя на "мореплавателите" Рубен Диаш по време на интервю след срещата.
„Всички казваха, че това е най-добрият отбор в историята на Португалия, но в какъв смисъл? Какво са спечелили? Прибираме се у дома с наведени глави. В халфовата линия имаме страхотни играчи, много талант, но те бяха много, много слаби на това Световно първенство. Същото се случи и с атаката, а защитата беше дезориентирана. Най-добре е да спра дотук, защото иначе ще кажа неща, за които после ще съжалявам“, започна анализа си бившият национал, записал 80 мача за Португалия, който е добър приятел с мегазвездата Кристиано Роналдо.
„Нищо не се получи от началото до края. Всичко се обърка. Подарихме мача на Испания – те правеха каквото си поискат. Разхождахме се по терена, бяхме бавни, нямахме никакво желание“, добави той, като беше доста критичен и към Роберто Мартинес, който вече обяви, че напуска националния отбор на Португалия.
Минути по-късно, след микс зоната, се проведе обичайното интервю след мача. Пред камерите застана Рубен Диаш, един от капитаните на Португалия. „Чувствах, че напредваме; мачът срещу Хърватия не беше перфектен, но беше важен тест. За мен това беше най-добрият мач, който съм играл срещу Испания“, защити се играчът на Сити.
Куарешма обаче не се съгласи: „Не съм съгласен с теб, Рубен. Този отбор трябваше да се представи много по-добре. Имате играчи от световна класа и достатъчно качество, за да победите Испания. Това, което видях днес, бяха твърде много пасове назад и настрани, твърде много владеене на топката без опити за пробив на линиите им или дори за удар.
Освен шанса на Нуно Мендеш и удара с глава в последните минути, вие не създадохте почти нищо. Самото владеене на топката не печели мачове. Имате играчи като Рафаел Леао, Педро Нето и Франсиско Консейсао, които могат да преодоляват защитници в ситуации един на един. Трябва да използвате тези качества повече.“
На това Рубен Диаш отговори, като и двамата запазиха уважителен тон: „Ти си достатъчно дълго във футбола, за да разбереш, че изграждането на национален отбор не е толкова просто. Испания има единна футболна идентичност. Техните играчи израстват със същата философия. В Португалия разполагаме с невероятни индивидуални играчи, но не и със същата колективна основа. Добрият футбол не е само дрибъл или атака при всяко свободно пространство. Става въпрос и за контрол на мача, задържане на топката и намиране на баланс.“
В крайна сметка двамата намериха общ език и си стиснаха ръцете. „Трябва да извлечем максимума от качествата на твоите съотборници...“, отбеляза Куарешма. „Съгласен съм...“, отговори Рубен Диаш, след което дискусията между двамата приключи.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!