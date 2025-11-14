Легенда на родния футбол игра в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Легенда на българския футбол - Ивайло Аспарухов, участва днес в „Сделка или не“. Той е бил голмайстор на Македония, разминал се с трансфер в „Динамо“ (Загреб), но е играл във варненския „Черно море“, заедно със сегашния селекционер на отбора Илиян Илиев.

Ивайло Аспарухов е роден на 31 март 1971 г. Юноша е на „Локомотив“ (София). В кариерата си е играл още за „Спортист“ (Своге), „Черно море“ (Вн), „Беласица“ (Пч), португалския „Жувентуде“ (Евора), „Черноморец“ (Бс), „Локомотив“ (ГО), македонските „Скопие“ и „Слога Югомагнат“, германския „Швайнфурт“, словенския „Приморие“ (Айдофщина), „Вихрен“ (Сандански), гръцкия „Етникос“ (Пирея), „Левски“ (Долна баня), „Стрела“ (Доброславци), „Драгоман“ – играещ треньор, „Торнадо“ (Безден), „Бед Бойс“ (Слатина), „Витоша“ (Бистрица). Бил е треньор в ДЮШ на „Академик“ (Сф) и „Левски“, старши треньор на „Беласица“ (Пч) в „А“ група, селекционер на БФС за Северозападна България, директор на ДЮШ на „Локомотив“ (Сф), изпълнителен директор на „Локомотив (Сф). В момента е заместник-директор на ЦСОП „Проф. дпн Георги Ангушев“ в София.

Целта на участието му в „Сделка или не“ бе да спечели 15 000 лева, с които да купи подаръци на децата в центъра. Друго, което цели, е да купи агне и уиски на отбор от бивши футболисти, след които има и бивш министър-председател, за да ги почерпи, а за себе си да купи нови маратонки.

Стратегията му в играта бе да остани накрая номера на кутии, свързани с номерата на футболистите от златното американско поколение.

Накрая при три кутии, той отвори №8 – Христо Стоичков, какво я бе кръстил, и в нея бяха 2500 лева.

Така на финала останаха 7500 лв. срещу 15 000 лева и кутии с номера 1 и 9 – неговата единица, че е вратар и 9-ката на Любо Пенев, най-добрия му приятел.

При така стеклите се обстоятелства банкерът предложи 10 500 лева, за да има и за децата за Коледа, Ивайло Аспарухов прие, а след края на играта си видя, че 15-те бона са били при него.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!