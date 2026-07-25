Легенда на шампионския ЦСКА се бори за живота си

Снимка Булфото, илюстративна

Името на Бранкица Хаджович неизменно предизвиква усмивки и хубави спомени у баскетболните фенове в България. Сръбският гард беше сърцето и душата на женския ЦСКА в един от най-успешните периоди на клуба, когато "червените" доминираха по родните терени и спечелиха Адриатическата лига.

Днес Бранкица отново събира баскетболното семейство, но този път поводът е различен. Бившата състезателка води тежка битка с рака. След като премина през продължително лечение, се оказва, че изпитанието далеч не е приключило, пише Блиц.

Затова нейни близки, приятели и съмишленици организираха кампания за набиране на средства, които да й помогнат да продължи лечението си.

„През целия си живот Бранкица – бивша баскетболистка, играла за множество клубове по света – е човекът, който подава ръка, вдъхва смелост и подкрепя другите. Тя е свикнала да се бори, никога да не се предава и винаги да бъде до хората около себе си, а не да търси помощ за себе си.

Животът й се променя, когато чува тежката диагноза. Следват изтощително онкологично лечение и сложна операция за отстраняване на метастази в черния дроб – изпитание, което поставя на предел всяка частица от силите й“, пише в страницата на благотворителната кампания.

Каузата вече обедини редица хора от баскетболната общност. Сред първите, които призоваха за подкрепа, бяха бившата й съотборничка Ива Георгиева и треньорът Тина Димитрова.

„Да покажем, че баскетболът може да прави чудеса и че няма граници!“, написа Димитрова във "Фейсбук".

За желаещите да помогнат на Бранкица Хаджович в битката й за живот - ТУК.

Редактор "Екип на Петел",

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