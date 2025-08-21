Легенда от САЩ 94: Избягах от България след разговор с Илия Павлов

Кадър Ютуб

Легендата на българския футбол Бончо Генчев разкри, че се е наложило да избяга от България с чартърен полет след разговор с Илия Палов по времето, когато емблематичният бос на „Мултигруп“ управляваше ЦСКА, а атакуващият състезател бе част от „червените“. Първият българин, играл във Висшата лига на Англия, гостува в подкаста Код Спорт, където за първи път разказа култови случки от своя живот и богатата си кариера, предаде Актуално.

Бившият нападател се върна към началото на футболния си път, когато е имал подписан договор с Левски, но в последния момент трансферът е пропаднал, за да може по-късно той да се озове в Спортинг Лисабон с великия Сър Боби Робсън. "Павел Панов идва три пъти при мен, третият път аз бях избягал за риба, но той каза, че няма как да не подпиша. Тръгнахме след него. Панов ми обеща, че ще почна да играя... В събота бях футболист на Левски, но по партийна линия в неделя пак бях собственост на Етър. Събота вечер бяха говорили. Неделя ми го казаха. Така останах в Етър", спомни си той.

А как Бончо Генчев е вкарал първия си гол в Англия със зашит крак, как Димитър Пенев го е избрал да изпълнява една от дузпите срещу Мексико на Световното в САЩ през 94-та година и как организаторите на турнира са се подготвяли да уличат българския отбор в използването на допинг, за да не бъдем допуснати на финала – гледайте в целия епизод.