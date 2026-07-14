Легендарен футболист е фаворит за национален треньор на Италия

Легендарният италиански футболист Андреа Пирло е сред кандидатите за поста селекционер на "Скуадра адзура", съобщи „Гадзета дело Спорт“, цитирата от Sportal.bg .

Според изданието, от Италианската футболна федерация осъзнават, че привличането на бившия наставник на Манчестър Сити Пеп Гуардиола би било изключително трудна задача, поради което Пирло се разглежда като алтернативен вариант. Кандидатурите на Антонио Конте и Роберто Манчини също са в списъка.

Пирло в момента води Дубай Юнайтед, а в треньорската си кариера е бил начело още на Ювентус, Карагюмрюк и Сампдория.

Националният отбор на Италия наскоро претърпя поражение от Босна и Херцеговина след изпълнение на дузпи във финалния плейоф за класиране на Световно първенство. Вследствие на този резултат досегашният селекционер Дженаро Гатузо беше уволнен.

Редактор "Екип на Петел",

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