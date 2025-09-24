Легендарен варненски сърфист слага край на кариерата си след шампионска титла на Държавното първенство

Кадър Фб

Емблематичният български сърфист Кристиян Ивковски – Психопата спечели шампионска титла в дисциплината Формула фойл на Държавното първенство по ветроходство за Формула, Фънборд и Рейсборд в Поморие, предаде Maritime.bg

Часове след спечеленото поредно отличие в дългата си кариера, Психо обяви оттеглянето си от активна състезателна дейност.

"Това ми е последно състезание, стига толкова! Младите да се занимават вече.", сподели състезателят на ВК Понтос Варна, който има на колана си безброй отличия от 1998 г. насам.

Той посочи, че смята да стане съдия.

След четири гонки в Поморие, всички спечелени от убедително от Психо, до него на почетната стълбица се качиха Николай Сираков (СК Черно море Бриз Варна) и Стоил Стоилов (ЯСК Несебър 2009). В дисциплината стартираха 15 състезатели.

В събота и неделя първенството продължава с Фънборд слалом и Рейсборд. Главен съдия на шампионата е Коста Стергидов от РВСК-Бургас.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!