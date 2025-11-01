Легендарният Антонов-124 "Руслан" кацна на летището в София
01.11.2025 / 17:48 1
Булфото
На летище "Васил Левски" – София кацна един от най-впечатляващите транспортни самолети в света – Антонов-124 "Руслан".
Самолетът с украинска регистрация ще извърши презареждане на гориво.
Авиационните любители имат рядката възможност да наблюдават отблизо излитането и кацането на този инженерeн шедьовър, предаде Булфото.
