Легендарният Антонов-124 "Руслан" кацна на летището в София

Булфото

На летище "Васил Левски" – София кацна един от най-впечатляващите транспортни самолети в света – Антонов-124 "Руслан".

Самолетът с украинска регистрация ще извърши презареждане на гориво.

Авиационните любители имат рядката възможност да наблюдават отблизо излитането и кацането на този инженерeн шедьовър, предаде Булфото.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!