Легендарният алпинист Нирмал Пурджа е изчезнал след лавина край Броуд Пийк

Кадър Нирмал Пурджа, Фб

В момента тече спасителна операция на пакистанския връх Броуд Пийк (8047 метра), след като в четвъртък лавина застигна международен алпийски отбор, в резултат на което няколко алпинисти, сред които и роденият в Непал алпинист Нирмал Пурджа, широко известен като "Нимс Дай", са в неизвестност. До момента са открити четири тела, според Ирфан Аршад Хан, председател на Алпийския клуб на Пакистан. Самоличността на намерените все още не е потвърдена, предаде Актуално.

Сред изчезналите алпинисти са Пурджа, Пур Бахадур Гурунг, Кили Пемба Шерпа, Нима Шерпа, Гялу Шерпа и Наванг Тинду Шерпа. В групата са още пакистанският алпинист Сохаил Сахи, китайският алпинист Ван Жонг, американският алпинист Малори Гейс и оманският алпинист Ахмед Абдула Ал Харти.

Пакистан е мобилизирал хеликоптери, дронове и наземни екипи за издирването на изчезналите алпинисти, заяви посланичката на Непал в Пакистан Рита Дитал. В интервю за "Кантипур" от Пакистан Дитал посочи, че от Скарду са били изпратени спасителни екипи, оборудване и хеликоптери.

"За спасителните операции се използват хеликоптери, а мястото на инцидента се наблюдава и от дронове", каза тя и добави, че на мястото са пристигнали и наземни спасителни екипи.

Алпийският клуб на Пакистан съобщи, че координира действията си с правителствените власти и други агенции, за да гарантира, че всички налични ресурси са мобилизирани. "Прави се всичко възможно, за да се гарантира, че хеликоптерната подкрепа и всички налични спасителни ресурси ще бъдат мобилизирани при първа възможност, в зависимост от метеорологичните и оперативните условия", заяви клубът, цитиран от "The Katmandu Post".

Според Алпийския клуб на Пакистан лавината е застигнала алпийския отряд на връх Броуд Пийк в планинската верига Каракорам около обяд в четвъртък. С височина 8 047 метра Броуд Пийк е 12-ият по височина връх в света и се счита за един от най-трудните върхове за експедиции на голяма надморска височина. Върхът се намира в пакистанската верига Каракорам, близо до К2 – вторият по височина връх в света.

Танешвар Гурагайн, генерален мениджър на "Seven Summit Treks", заяви, че някои от алпинистите, отнесени от лавината, са били върнати в базовия лагер чрез спасителна операция по суша. Телата са били открити по време на тази операция. Лошите метеорологични условия първоначално попречиха на полетите с хеликоптер, което забави спасителните действия.

Гурагаин заяви, че шансовете да бъдат намерени живи изчезналите алпинисти стават все по-малки с изтичането на времето. До момента спасителните екипи са открили четири тела.

Официалните представители посочват, че спасителните операции в Пакистан обикновено отнемат повече време, отколкото в Непал, тъй като операциите с хеликоптери се контролират предимно чрез военни канали и изискват множество разрешения.

Пурджа, широко известен като Нимсдай, придоби международна известност през 2019 г., след като изкачи всички 14 върха над 8000 метра за малко повече от шест месеца, поставяйки световен рекорд. Преди да стане професионален алпинист, той е служил в британската армия, а по-късно се е присъединил към Кралската морска пехота.

Кариерата му на алпинист започна след поход до базовия лагер на Еверест през 2012 г., когато решава да продължи към върха на Еверест, вместо да се върне, както е планирал първоначално. Той държи множество световни рекорди в алпинизма на голяма надморска височина.